اقتصاد وأسواق

«المالية» : الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات والتعامل مع الصدمات‎‎

على هامش مشاركة وزير المالية فى «يوم التمويل» بمؤتمر «الأمم المتحدة للمناخ» بجلاسجو.
منى عبدالباري 11:42 ص, الجمعة, 5 نوفمبر 21 11:42 ص, الجمعة, 5 نوفمبر 21

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عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاء ثنائيًّا مع ريشي سوناك وزير الخزانة البريطانى، على هامش مشاركته فى «يوم التمويل» بمؤتمر «الأمم المتحدة للمناخ» بجلاسجو. واستعرض وزير المالية، خلال اللقاء، رؤية مصر للاحتياجات التمويلية للدول النامية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وبحث سبل تعزيز التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى التى حظيت بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، حيث أصبح الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة الصدمات والتحديات الداخلية والخارجية وهذا ما تجلى بوضوح خلال جائحة كورونا، كما أصبح أيضًا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

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وأشار الوزير إلى أن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات بما توفره من فرص تنموية واعدة فى مختلف المجالات، خاصة البنية التحتية وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والصناعة، وما تنفذه من مشروعات قومية عملاقة لتغيير وجه الحياة على أرض مصر،

داعيًا المستثمرين حول العالم لاغتنام الفرص الاستثمارية الذهبية فى مصر، والاستغلال الأمثل لهذا المناخ المحفز لتوسيع الأنشطة الاستثمارية.أكد ريشي سوناك وزير الخزانة البريطانى، أنه مهتم جدًّا بما يحدث من تطوير ونمو في مصر،

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وأشاد بقوة العلاقات المصرية البريطانية الحالية، كما أشاد بأداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، خاصة فى ظل جائحة كورونا، موضحًا أن ماحققته مصر خلال الفترة الماضية في مجالات تحسين البنية التحتية، ومؤشرات الأداء الاقتصادى بخفض معدلات العجز والدين ورفع نسبة النمو للناتج المحلى الإجمالى، يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية، ويعتبر أداءً غير مسبوق واستثنائيًا بكل المعايير.

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وتعهّد وزير الخزانة البريطانى بدعم مصر لدى كل المؤسسات الدولية وصناديق ومؤسسات الاستثمار ودعوتها وتشجيعها لزيادة الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه يتطلع لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، معربًا عن دعمه وتشجيعه الكامل لضخ المزيد من الاستثمارات البريطانية في مصر خلال الفترة المقبلة، واستعداد بريطانيا لتقديم كل الدعم والخبرة المتوفرة لديها لمصر في تنظيمها لقمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ.

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بقلم منى عبدالباري

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