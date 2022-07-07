المالية : الإيرادات المحولة للخزانة من قناة السويس ارتفعت 6%

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم ارتفاع الإيرادات المحولة من هيئة قناة السويس لصالح الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2021-2022، بنحو 6% مقارنة مع العام المالى 2020-2021.

وسجلت هيئة قناة السويس بنهاية العام المالي 2021-2022 أعلى جملة إيرادات على مدار تاريخها، بواقع 7 مليارات دولار.

وتعد حصيلة الإيرادات التي حققها قناة السويس وأعلن عنها رسميًا الإثنين الماضى الأعلى منذ افتتاحها، رغم الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم، والأسواق الناشئة.رصدت

ورصدت التقارير الملاحية خلال العام المالي 2021-2022 تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام المالي 2021-2022، بحسب تصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.

وساهمت الحمولات في تحقيق طفرة كبيرة في حصيلة إيرادات القناة مقومة بالدولار، محققة أعلى عائد سنوي مالي، مقابل 5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021 بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار.

وبدأت قناة السويس تشهد ارتفاعًا في ايراداتها متجاوزة الـ 600 مليون دولار بدءا من شهر مارس 2022.

ووصلت إلى أعلى إيراد شهري لها في يونيو الماضي محققة 660 مليون دولار.

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