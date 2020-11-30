المالية: الإيرادات الضريبية ساهمت بـ 12.5% من الناتج المحلي العام الماضي

قالت وزارة المالية، إن الإصلاحات المالية التي تنفذها الدولة دعمت الحصيلة الضريبية العام المالي الماضي ليصل إجمالي الإيرادات الضريبية إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

الإيرادات الجمركية 32.5 مليار جنيه

وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات الجمركية بلغت نحو 32.5 مليار جنيه العام المالي الماضي 2019 – 2020، وفقا لتقرير حول أداء الحكومة.

ولفتت الوزارة إلى أن قيمة ضرائب القيمة المضافة سجلت 603 مليار جنيه، والضرائب العقارية 801 مليار جنيه العامين الماليين الماضيين.

وأكدت وزارة المالية، أن هذه المؤشرات جاءت مدعومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تواصل الحكومة تنفيذه، ومن أبرز ملامحه ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.