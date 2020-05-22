المالية: الإقبال القوي على طرح السندات الدولية خفض الفائدة عليها‎

وكانت وزارة المالية طرحت أمس سندات دولية قيمتها 5 مليارات جنيه على ٣ شرائح، بآجال 4 و 12 و20 عاما

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الإقبال القوي على طرح السندات الدولية المصرية ساهم في تحقيق أكبر قيمة طرح بين الدول الإفريقية، كما خفض أسعار الفائدة على السندات المصدرة.

وكانت وزارة المالية طرحت أمس سندات دولية قيمتها 5 مليارات جنيه على ٣ شرائح، بآجال 4 و 12 و20 عاما.

وأشار كجوك إلى أن الإقبال على الطرح مكن مصر من القيام بأكبر إصدار للسندات الدولية فى تاريخها، وكذلك تحقيق أكبر قيمة طرح للسندات الدولية تقوم به دولة أفريقية.

وتابع: تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب فى السندات المصرية الدولية منهم 60 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى فى السندات الدولية المصرية.

كما أن طلبات الشراء جاءت من مستثمرين بالولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الاوسط وأفريقيا، مما أتاح حجم طلبات قوى ومتنوع وهو ما ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.

وأشار إلى أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 5.75% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 6.250%، وسندات الـ12 عامًا بنحو 7.625% مقابل عائد افتتاحى بلغ 8.125%، وسندات الـ30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.875% مقابل عائد افتتاحي بلغ 9.375%.

أكد نائب وزير المالية أن ذلك الإصدار سيسهم فى توفير مصادر تمويل إضافية للموازنة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى إطالة عمر محفظة السندات المصرية ومتوسط عمر الدين المصرى، وهى كلها أمور ستساهم فى تحسين مؤشرات المديونية، وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والدين بجمهورية مصر العربية.