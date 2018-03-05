المالية: الإفراج عن 7 آلاف سيارة بجمارك الإسكندرية فى فبراير

مها أبوودن: أفرجت جمارك الإسكندرية خلال شهر فبراير الماضى، عن7460 سيارة ملاكى موديلات وسعات مختلفة، بقيمة بلغت 1.6 مليار جنيه. وقد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 269 مليونا و 430 ألف جنيه، و ضريبة القيمة المضافة المحصلة…

مها أبوودن:

أفرجت جمارك الإسكندرية خلال شهر فبراير الماضى، عن7460 سيارة ملاكى موديلات وسعات مختلفة، بقيمة بلغت 1.6 مليار جنيه.

وقد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 269 مليونا و 430 ألف جنيه، و ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها نحو 302 مليون و 876 ألف جنيه، و رسم التنمية المحصل عنها 57 مليونا و 778 ألف جنيه، ليكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عنها نحو 630 مليونا و 84 ألف جنيه، و بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 398 مليونا و 992 ألف جنيه.

وأفرجت جمارك الإسكندرية عن 792 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة 474 مليون جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 26 مليونا و 654 ألف جنيه و ضريبة القيمة المضافة 70 مليونا و 83 ألف جنيه، و إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة 96 مليونا و 737 ألف جنيه، و الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 37 مليونا و 568 ألف جنيه.

كما أفرجت جمارك الإسكندرية عن 560 رسالة قطع غيار سيارات، بقيمة 520 مليون جنيه، و بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 21 مليونا و 895 ألف جنيه، وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لها بقيمة 60 مليونا و 877 ألف جنيه ، و إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة عنها 82 مليونا و771 ألف جنيه، و الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية و”أغادير” عن هذه الرسائل 19 مليونا و 666 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر فبراير الماضى 2 مليار و 684 مليون جنيه، وإجمالى الضرائب والرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات حوالى 892 مليونا و 234 ألف جنيه، وإجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية واتفاقية “أغادير” حوالى 456 مليونا و 226 ألف جنيه.