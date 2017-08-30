المالية: الأجانب يستثمرون 16 مليار دولار فى محفظة الدين

مها أبوودن كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، أن حجم استثمارات الأجانب فى محفظة الديون بلغ ١٦ مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية أغسطس الجارى . يشار إلى أن حجم اكتتابات الأجانب فى محفظة الديون بلغ حتى نهاية يوليو الماضى نحو ١٤ مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لـ"أحمد كجوك" نائب الوزير، م



مها أبوودن

كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، أن حجم استثمارات الأجانب فى محفظة الديون بلغ ١٦ مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية أغسطس الجارى .

يشار إلى أن حجم اكتتابات الأجانب فى محفظة الديون بلغ حتى نهاية يوليو الماضى نحو ١٤ مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لـ”أحمد كجوك” نائب الوزير، ما يعنى أن حجم استثمارات الأجانب، فى محفظة الديون خلال أغسطس وحده، بلغ ٢ مليار دولار .

وقال الوزير فى تصريحات لـ”المال”، إن حجم استثمارات الأجانب فى طرح اليوم من أذون الخزانة بلغ 4.6 مليار جنيه.

وطرحت وزارة المالية اليوم الأربعاء، أذون خزانة بآجال 91، 182، 273 يومًا .

