المالية: استمرار تدريب العاملين على منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني

مها أبو ودن أعلنت وزارة المالية، عن استمرار تنظيم دورات وورش تدريبية لممثلي الوزارة، وكذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية الجهات الإدارية، تنفيذاً لتوصيات الملتقى الاستراتيجي الذي نظمته الوزارة العام الماضي والخاصة ب

مها أبو ودن

أعلنت وزارة المالية، عن استمرار تنظيم دورات وورش تدريبية لممثلي الوزارة، وكذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية الجهات الإدارية، تنفيذاً لتوصيات الملتقى الاستراتيجي الذي نظمته الوزارة العام الماضي والخاصة بالاهتمام بتطوير وتدريب جميع الكوادر البشرية العاملة بالوزارة، خاصة على تطبيقات السياسات المالية الحديثة.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الأربعاء- أن هذه البرامج وورش التدريب تتواكب مع إطلاق قطاع الحسابات والمديريات المالية برئاسة عماد عواد لمبادرة لتقديم الدعم الكامل وتوفير بيئة التدريب الأمثل واستغلال قاعات التدريب الملحقة بالمديريات المالية بالمحافظات والتي تم تجهيزها بأحدث الوسائل التدريبية لاستضافة البرامج التدريبية بها.

وأضافت أن الفترة من أغسطس 2017 وحتى يونيو الحالي شهدت تنظيم 69 ورشة عمل، لضمان جودة تطبيق السياسات المالية الحديثة، وأسهمت إيجابياً في صقل مهارات العاملين بالوزارة والجهات المعنية بتطبيق منظومتي الدفع والتحصيل الإلكتروني ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية.

وأوضحت أنه تم عقد دورات تدريبية لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات على مستوى جميع محافظات الجمهورية، للتدريب على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، وعقد ورش عمل في كل من جامعة القاهرة، محافظة القاهرة وجامعة الأزهر لشرح كيفية الصرف على برامج التمويل من الحسابات والصناديق الخاصة والتمويل الذاتي.

وتابعت: “تم تدريب جميع العاملين بالوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية على كيفية الصرف من الحسابات الخاصة والتمويل الذاتي، وإعداد المعالجة المحاسبية لتطبيق آلية الصناديق والحسابات الخاصة والتمويل الذاتي طبقا للمنظومة الإلكترونية”.

ولفتت إلى إصدار عدد من الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية لتعريف العاملين بالوحدات الحسابية والموازنية، وتعريف المراقبين الماليين بالمنظومة الإلكترونية الجديدة؛ لضمان التطبيق السليم للسياسات المالية وأهدافها الاستراتيجية لخدمة الاقتصاد القومي.

وأوضحت أن قطاع الحسابات والمديريات المالية حرص أيضا على تقديم الدعم الفني لجميع الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية، ومتابعة أي مشكلات تواجه هذه الوحدات الحسابية وخصص خطوطا هاتفية لتقديم الدعم الفني على مدار اليوم، بالتنسيق مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) وقطاعات وزارة المالية المعنية بهذه المنظومة الإلكترونية.

وأشارت وزارة المالية، إلى أن قطاع الحسابات والمديريات المالية يتبنى خطة لتطوير للبنية التحتية للمديريات المالية بالمحافظات المختلفة، وبالفعل تطبيقها في كل من المديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والإسكندرية وبورسعيد، منوهة بأن القطاع يعمل على استكمال أعمال التطوير بالمحافظات الأخرى.