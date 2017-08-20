المالية : استثمارات الأجانب فى محفظة الديون نحو 155 مليون دولار

مها أبوودن بلغت جملة استثمارات الأجانب، فى محفظة الديون خلال طرح اليوم الأحد، نحو 155 مليون دولار تعادل 2.7 مليار جنيه.وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية، ردا على رسالة نصية أرسلتها "المال" اليوم، إن نسبة استثمارات الأجانب فى استثمارات الأذون المطروحة اليوم بلغت نحو 17% من القيمة المطلو

مها أبوودن

بلغت جملة استثمارات الأجانب، فى محفظة الديون خلال طرح اليوم الأحد، نحو 155 مليون دولار تعادل 2.7 مليار جنيه.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية، ردا على رسالة نصية أرسلتها “المال” اليوم، إن نسبة استثمارات الأجانب فى استثمارات الأذون المطروحة اليوم بلغت نحو 17% من القيمة المطلوبة اليوم .

وطرحت وزارة المالية صباح اليوم، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ14 مليار جنيه، وبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.7 مليار جنيه، بسعر عائد 19.059%، وتم تغطيته 1.9 مرة، وأذون بقيمة 7.2 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، بسعر عائد 18.978%، وتم تغطيته 2.3 مرة.

يشار إلى أن الأجانب اكتتبوا فى الطرح الذى قامت به وزارة المالية يوم 6 أغسطس الماضى بنحو 500 مليون دولار تعادل 9 مليار جنيه وتمثل نحو 46% من جملة الطرح فى نفس اليوم، وهو ما فسره البعض بارتفاع نسبة الاكتتاب بسبب رفع الفائدة المرة الماضية.