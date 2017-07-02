المالية : استثمارات الأجانب فى محفظة الديون بلغت 9.8 مليار دولار

مها أبوودن: قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن استثمارات الأجانب فى محفظة الديون المحلية بلغت 9.8 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017مرتفعة من 1.1 مليار دولار حققتها حلال السنة المالية 2015/2016 . وأكد كجوك فى تصريحات نشرتها رويترز منذ قليل، أن استثمارات الأجانب في أذون ال

مها أبوودن:

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن استثمارات الأجانب فى محفظة الديون المحلية بلغت 9.8 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017مرتفعة من 1.1 مليار دولار حققتها حلال السنة المالية 2015/2016 .

وأكد كجوك فى تصريحات نشرتها رويترز منذ قليل، أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات المحلية بلغت 1.250 مليار دولار خلال يونيو الماضى وحده، ونحو 9 مليارات دولار منذ التعويم.

يشار إلى أن الحكومة قامت بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، مانتج عنه زيادة فى استثمارات الأجانب بمحفظة الديون المصرية .