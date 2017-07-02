اقتصاد وأسواق

المالية : استثمارات الأجانب فى محفظة الديون بلغت 9.8 مليار دولار

مها أبوودن:  قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن استثمارات الأجانب فى محفظة الديون المحلية بلغت  9.8 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017مرتفعة من 1.1 مليار دولار حققتها حلال السنة المالية 2015/2016 . وأكد كجوك فى تصريحات نشرتها رويترز منذ قليل، أن استثمارات الأجانب في أذون ال
2 يوليو، 2017 2 يوليو، 2017

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مها أبوودن: 

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن استثمارات الأجانب فى محفظة الديون المحلية بلغت  9.8 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017مرتفعة من 1.1 مليار دولار حققتها حلال السنة المالية 2015/2016 .

وأكد كجوك فى تصريحات نشرتها رويترز منذ قليل، أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات المحلية بلغت 1.250 مليار دولار خلال يونيو الماضى وحده، ونحو 9 مليارات دولار منذ التعويم.

يشار إلى أن الحكومة قامت بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، مانتج عنه زيادة فى استثمارات الأجانب بمحفظة الديون المصرية . 

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