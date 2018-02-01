المالية: استثمارات الأجانب تقفز 102% فى 7 شهور

خالد بدر الدينأعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 19.8 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف -في 3 من نوفمبر 2016- وحتى 25 يناير الجارى، بارتفاع أكثر من 102%، عما كانت عليه فى نهاية يونيو الماضى أى منذ 7 شهور.وذكرت وكالة "رويترز"، اليو

خالد بدر الدين

أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 19.8 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف -في 3 من نوفمبر 2016- وحتى 25 يناير الجارى، بارتفاع أكثر من 102%، عما كانت عليه فى نهاية يونيو الماضى أى منذ 7 شهور.

وذكرت وكالة “رويترز”، اليوم الخميس، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين ارتفعت حتى 6 من ديسمبر الماضي إلى 19 مليار دولار، مقارنة بـ 18.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر، و18 مليار دولار في نهاية سبتمبر، و9.8 مليار في نهاية يونيو من العام الماضى.

وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية، الذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية، مما يؤكد ثقة المستثمر الأجنبي المتزايدة في الاقتصاد المصري.

كما ساعد في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في 10 أشهر منذ نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017.