المالية: ارتفاع مخصصات وزارة الصحة إلى 111.2 مليار جنيه العام المالي الحالي

قال الدكتور

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى العالمي الخامس للموارد البشرية الصحية الذي نظمته منظمة الصحة العالمية بجنيف بعنوان: «حماية القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية والاستثمار فيها» .

وزير المالية: مخصصات قطاع الصحة ارتفعت بمبلغ 13.3 مليار جنيه

وبين أن مشروع «حياة كريمة» ساهم جنبًا إلى جنب مع «التأمين الصحي الشامل» في تأهيل المنشآت الصحية، موضحًا أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت بمبلغ 13.3 مليار جنيه لتصل إلى 111.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%.

كما تمت زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات الصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، حيث تمت زيادة بدل المخاطر للمهن الطبية للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ .

استعرض الوزير، سبل زيادة واستدامة الاستثمارات المخصصة للقوى العاملة في القطاع الصحي وضمان توفير حيز مالي للإنفاق على مجال الرعاية الصحية وزيادة المخصصات المالية لقطاعات التنمية البشرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية المتواترة.