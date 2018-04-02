المالية: ارتفاع فوائد الدين 39% من الناتج المحلي يستوجب الإسراع بالإصلاحات

كتبت مها أبوودنقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن وزارته أرسلت بعثتان من موظفي المصلحة لكل من المكسيك والإمارات للاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في المنظومة الضريبية.ثمن الوزير دور مصلحة الضراىب المحوري في الإيرادات العامة للدولة، مشيرا إلى أن الوصول لفوائد الدين لمعدلات 39% من الناتج الم

كتبت مها أبوودن

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن وزارته أرسلت بعثتان من موظفي المصلحة لكل من المكسيك والإمارات للاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في المنظومة الضريبية.

ثمن الوزير دور مصلحة الضراىب المحوري في الإيرادات العامة للدولة، مشيرا إلى أن الوصول لفوائد الدين لمعدلات 39% من الناتج المحلي كديون لم يعد يسمح بتأجيل الإصلاحات المالية والضريبية كما يحدث في السابق.

وأشار الجارحي خلال كلمته امام مؤتمر اطلاق الاقرارات الالكترونية ، ان الفترة السابقة لم تتمكن الدولة من المضي قدما ف اصلاحاتها لمدد طويلة توصلها لتحقيق أهدافها ، ولا يزال امامنا جهد كبير في مجال التحليل الاقتصادي للايرادات الضريبية للوقوف علي مساهمة كل قطاع او نشاط فيها.