«المالية»: ارتفاع العجز الكلي للموازنة إلى 285 مليار جنيه خلال 6 أشهر

كشفت النتائج المبدئية للمؤشرات المالية لفترة النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو – ديسمبر 2021) ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 285 مليار جنيه، بنسبة 3.99% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـنحو 3.6% الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

وأظهر التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية لهذه الفترة تسجيل الموازنة تراجعًا في الفائض الأولي ليسجل 3.2 مليار، مقارنة بـ14 مليار جنيه الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

وترى وزارة المالية إن هذه النتائج تم تحقيقها على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كوورنا، إضافة إلى نجاح وزارة المالية بتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة خاصة قطاعي الصحة بقيمة تزيد على 56 مليار جنيه، والتعليم، ومبادرة حياة كريمة فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.