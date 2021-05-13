«المالية» : احتياطي «الفكة» يغطي احتياجات الأسواق والمواطنين لمدة عام‎



أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن احتياطي العملات المعدنية المساعدة «الفكّة» يغطي احتياجات الأسواق والمواطنين بالقاهرة والمحافظات لمدة عام؛ بما يضمن تيسير حركة البيع والشراء، ومن ثم يسهم فى دوران عجلة الاقتصاد. وأشار الوزير إلى أنه تمّت زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» بنسبة 30% خلال عيد الفطر المبارك؛ بما يضمن عدم حدوث أى أزمات خاصة بمواقف السيارات أو المحالّ التجارية أو غيرها، ويصبُّ كل ذلك فى التيسير على المواطنين.

وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسكّ العملة»، إنه تم رفع الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة بنسبة 50% منذ يناير الماضى؛ ليصل حجم «الفكّة» المطروحة فى الأسواق إلى 30 مليون جنيه شهريًّا؛ بما يساعد فى توفير احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضخ الكميات المطلوبة من «الفكة»؛ تيسيرًا على المواطنين، وضمانًا لتسهيل عمليات البيع والشراء.

وأضاف أنه تتم إدارة خطوط إنتاج العملات المعدنية المساعدة بمصلحة «الخزانة العامة وسكّ العملة» آليًّا؛ على النحو الذي يساعد في إنجاز مهام العمل اليومي بشكل أسرع وأكثر دقة، لافتًا إلى أننا نطبق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خلال الحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي بين المواطنين والعاملين؛ للحد من تداعيات الموجة الثالثة من فيروس «كورونا»، وتطهير كل المباني والمنشآت وتوفير كمية من المطهرات، وأجهزة «كشف الحرارة» للعاملين والمواطنين، واستخدام «الكارت عن بعد» فى التوقيع بدلًا من البصمة.