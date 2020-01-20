«المالية»: اجتماع مع الصناعة الأسبوع المقبل لبحث مبادرات دعم القطاع

يعقد وزير المالية دكتور محمد معيط مع وزيرة الصناعة نيفين جامع اجتماعًا الأسبوع القادم لبحث إدراج مبادرات جديدة لدعم قطاع الصناعة، والتصدير.

معيط: حزمة مبادرات لدعم الصناعة الأشهر الـ5 القادمة

وقال وزير المالية دكتور محمد معيط إن الأشهر الخمسة المقبلة ستشهد إصدار عدد من المبادرات لتشجيع الصناعة، والاقتصاد، والصادرات.

وأشار إلى أن قطاع الصناعة بحاجة لطرح عدد من المبادرات أبرزها خفض الضرائب العقارية، وخفض إضافي لأسعار الغاز للصناعات.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته الوزارة اليوم لعرض المؤشرات المالية للنصف الأول من العام المالي الحالي، والتي أظهرت فائضا أوليا 0.5% من الناتج المحلي بقيمة 30.5 مليار جنيه.