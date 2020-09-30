اقتصاد وأسواق

المالية: اتفاق مع البنك الدولي لمساعدة مصر فنيا في استثمار حصيلة السندات الخضراء

إتمام أول طرح للسندات الخضراء بـ 750 مليون دولار
منى عبدالباري 11:49 ص, الأربعاء, 30 سبتمبر 20 11:49 ص, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على تقديم المساعدة الفنية لإعداد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة عن أوجه استخدام حصيلة السندات الخضراء التي أعلنت الوزارة إتمام أول إصدار لها اليوم، والأثر التنموي والبيئي المتوقع للمشروعات المؤهلة، بما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية «ICMA»؛ لضمان الشفافية والافصاح وفقًا للممارسات الدولية.

اقرأ أيضا  الأسواق تستقبل بشائر البرتقال.. أسعار الخضروات والفاكهة الثلاثاء 29-9-2020

إتمام أول طرح للسندات الخضراء بـ 750 مليون دولار

وأعلنت وزارة المالية اليوم عن إتمام إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات بعائد ٥,٢٥٠٪.

ونقل بيان صدر عن الوزارة اليوم أن هذا الإصدار يُسهم في تنويع قاعدة المستثمرين، حيث شهد هذا الطرح إضافة ١٦ مستثمرًا جديدًا لأول مرة في إصدارات السندات بالدولار الأمريكي، مما يبرز النجاح في الاستمرار في التنويع وتنمية قاعدة المستثمرين الكبيرة الحالية، فى ظل تزايد التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات الممولة للمشروعات الصديقة للبيئة، بما يمثل بداية لمصر في الاستفادة من وسائل التمويل المستدام.

اقرأ أيضا  السلاسل التجارية المشاركة : «ما يغلاش عليك» جاءت في الوقت المناسب لمواجهة ركود السوق

وتوقع كجوك بلوغ حجم الاستثمار العالمي الأخضر من ١٧٥ إلى ٢٢٥ مليار دولار في نهاية عام ٢٠٢٠، لافتًا إلى إلى أن هذا الإصدار يمنح فرصة جيدة لتشجيع النمو المستدام، مع ريادة مصر لمجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة وإمكانية خلق هامش مرجعي في تسعير آجال السندات الخضراء للقطاع الخاص.

اقرأ أيضا  «2.638 تريليون يورو».. الدين العام الفرنسي يسجل مستوى غير مسبوق فى يونيو
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

المالية : إتمام أول طرح للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار

منى عبدالباري 11:34 ص, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

المالية : تحويل 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى «ميزة»

منى عبدالباري 2:45 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

المالية: تحويل 28 ألف بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى «ميزة»

منى عبدالباري 11:05 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

السلاسل التجارية المشاركة : «ما يغلاش عليك» جاءت في الوقت المناسب لمواجهة ركود السوق

منى عبدالباري 11:29 ص, الأثنين, 28 سبتمبر 20

المالية: باب المشاركة مازال مفتوحًا للسلاسل التجارية في «مايغلاش عليك»

منى عبدالباري 10:41 ص, الأثنين, 28 سبتمبر 20

الضرائب : إلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم الإقرارات الضريبية إليكترونيا بداية يناير 2021

منى عبدالباري 12:30 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20