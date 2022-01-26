اقتصاد وأسواق

المالية: إنفاق 5 مليارات جنيه على تطوير المنظومة الجمركية

دراسة للبنك الدولي: مصر نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي بنسبة 50%
منى عبدالباري 1:02 م, الأربعاء, 26 يناير 22 1:02 م, الأربعاء, 26 يناير 22

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قال وزير المالية دكتور محمد معيط إنه تم إنفاق 5 مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية بما يُسهم فى ميكنة المنظومة الجمركية؛ على نحو يساعد فى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، مشيرًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، ويتم التعامل الفورى مع أى تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك.

دراسة للبنك الدولي: مصر نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي 50%

أشار الوزير، إلى دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى وسجلت نجاح مصر فى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو 50% بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.

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ولفت إلى أن منصة «نافذة» حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال لقاءه مع عدد من المستخلصين الجمركيين : «تعالوا.. نشتغل مع بعض من أجل مصر، ونعمل معًا لتحقيق هدفنا الاستراتيجى بخفض زمن الإفراج الجمركى، وتكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم أيضًا تقليل تكلفة السلع والخدمات».

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أضاف الوزير، : «ما بنقطعش أكل عيش حد» ونعمل فى إطار قانونى منضبط، ونسعى لخلق المزيد من فرص العمل، عبر السعى الجاد لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، ومحفزة لتوسيع الأنشطة الإنتاجية».

وأوضح أن المشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية بدأ بالإصلاح التشريعى، وإصدار قانون الجمارك الجديد، الذى يتضمن حقوقًا وواجبات واضحة للمستخلصين الجمركيين، على نحو يعكس الحفاظ على الدور المهم الذى يلعبه هؤلاء المستخلصون؛ باعتبارهم أحد أركان المنظومة الجمركية، ومن ثم فإن الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية عبر منصة «النافذة الواحدة» لا تعنى أبدًا تهميش دور المستخلص الجمركى، بل إننا نتطلع من جميع المتعاملين مع الجمارك إلى مقترحات جادة بآليات تنفيذية محددة لتحقيق المستهدفات الجمركية.

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وجَّه الوزير، بدراسة بعض المقترحات التى طرحها المستخلصون الجمركيون خلال اللقاء، على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.

حضر اللقاء الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وعادل عبد الفضيل عضو مجلس النواب، وأحمد شبل رئيس اللجنة النقابية للمستخلصين الجمركيين بالقاهرة، وأحمد مصطفى نائب رئيس النقابة، وأشرف شهات أمين الصندوق، ومحمد حمدي عضو مجلس الإدارة، ومحمود الريدي رئيس اللجنة النقابية للمستخلصين الجمركيين بالسويس، وعصام صالح الأمين العام، وشريف عادل أمين الصندوق، وصفوت الحداد عضو مجلس الإدارة.

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بقلم منى عبدالباري

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