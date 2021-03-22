اقتصاد وأسواق

المالية : إنشاء مجمع خدمات حكومية في المحافظات تيسيرا على المواطنين (فيديو)

محمد معيط وزير المالية قام بالأمس افتتاح مركز نموذجي في صعيد جنوب مصر .
محمد مجدي 9:58 م, الأثنين, 22 مارس 21 9:58 م, الأثنين, 22 مارس 21

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أكد رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، إنه إنشاء مجمعات خدمات حكومية في كل المحافظات مهم وذلك تيسيرا على المواطنين ، مع تحول مصر النظام الورقي الي النظام الرقمي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيات محددة لأداء ذلك، حيث إن مصر ستقوم بتطبيق ما يسمى بالشمول المالي بما له من مطالب ومحددات لا بد من أن تقوم بها كل وزارة .

وقال محروس ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ، في برنامج اليوم ، على فضائية دي إم سي ، إنه من ضمن تلك الاستراتيجيات وجود ترابط بين الجهات الإيرادية ومنها مصلحة الجمارك ، ومصلحة الضرائب المصرية ، والضرائب العقارية ، وبعض الجهات الأخرى.

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واضاف محروس ، أن حتي يتم ذلك لا بد أن يكون هناك نماذج متمثلة في تطوير هذا الربط ، مشيرا إلي أن الدكتور محمد معيط وزير المالية قام بالأمس افتتاح مركز نموذجي في صعيد جنوب مصر .

وتابع محروس، قائلا إن المركز يعتبر نموذج يتضمن مبنى يشمل كل من المناطق الحرة ومبنى مجمع للاستثمار الخاضع للقانون 72 لسنة 2017 ، والضريبة العقارية الخاضعة لقانون 196 لسنة 2008 ، ومصلحة الضرائب المصرية التي تشمل القيمة المضافة والضريبة التجارية .

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وأشار محروس إلى أن الهدف من المجمع تسهيل وتبسيط في تحصيل قيمة مستحقات الدولة سواء على النشاط التجاري ، أو المهني ، أو الصناعي ، أو الضريبة على القيمة المضافة ، على السلع ، و الخدمات أو الامتلاك على العقارات والأراضي .

وأوضح أنه ذلك سيتم إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية ستسهل على المواطنين طرق دفعهم للضرائب والرسوم المستحقة للدولة إلكترونيا دون أي شقاء أو تعب.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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