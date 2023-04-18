المالية: إلزام بعض الجهات بالانضمام لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية قرارًا رقم (175) لسنة 2023 بإلزام عدد من الجهات / الشركات الواردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمرحلة الثانية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وفقًا للتاريخ المبين قرين كل مرحلة فرعية من مراحل الإلزام.

وتنقسم المرحلة الثانية إلى مرحلتين فرعيتين، تبدأ المرحلة الفرعية الأولى اعتبارًا من 15 مايو 2023 بإلزام عدد ( 100 ) جهة / شركة وفقًا للكشف رقم ( 1) المرفق بهذا القرار والمعلن على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصري.

وتبدأ المرحلة الفرعية الثانية اعتبارًا من 15 يونيو 2023، بإلزام عدد ( 200 ) جهة / شركة وفقًا للكشف رقم ( 2) المرفق بهذا القرار والمعلن على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية ، من خلال الرابط التالي https://eta.gov.eg/sites/default/files/2023-04/payroll-law-175-2023.pdf

وقال رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.

وأوضح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (175) لسنة 2023 ، فإنه يجوز لغير الجهات / الشركات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار رقم ( 175 ) لسنة 2023 طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

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