«المالية»: إقامة فروع لدار المحفوظات بجميع المحافظات

أكدت الدكتورة سامية حسين، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، إنه تم وضع خطة متكاملة لإقامة فروع لدار المحفوظات بجميع المحافظات تتضمن آليات للتكويد، والتخزين، بما يتيح الوثائق المهمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالأطيان الزراعية وغيرها، بمراعاة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.

ولفتت إلى أن ذلك يستهدف إنشاء أرشيف إلكترونى بكل محافظة، على نحو يتسق مع مجمعات الخدمات الحكومية المزمع إنشاؤها التى تتضمن دار المحفوظات.

إقامة أول فرع في شرم الشيخ يونيو 2022

ولفتت إلى أن هذا المجمع من المقرر إقامته بشرم الشيخ على مساحة ثلاثة آلاف متر بنهاية يونيه 2022؛ ليضم الأرشيف الأول من نوعه فى التخزين الإلكترونى، مع زيادة المساحات التخزينية فى الوادى الجديد والإسكندرية ومرسى مطروح.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية دكتور محمد معيط لمأمورية الضرائب العقارية بشرم الشيخ، اليوم، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة سامية حسين مستشار الوزير للضرائب العقارية، والدكتور شريف حازم، مستشار الوزير للشئون الهندسية، وأنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأحمد القط رئيس منطقة الضرائب العقارية بجنوب سيناء، والدكتور حماد عبد الله حماد، رئيس المكتب الفنى لنقابة المهندسين، الاستشارى الهندسى العام لمشروع دار المحفوظات بجنوب سيناء، وذلك على هامش الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

قال الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، إنه يجرى حاليًا تنفيذ مشروعات تحديث وميكنة مقرات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات، على نحو يُسهم فى تهيئة بيئة العمل، والتيسير على المواطنين، بمراعاة أن يكون هناك بعض المراكز الضريبية المدمجة لتبسيط الإجراءات أمام الممولين والمكلفين.

وأشار إلى إن إنشاء مبنى بهذا الشكل والتطور، يُؤدى إلى تغيير ملموس بالمنطقة المحيطة، ويُسهم فى تطويرها؛ ليعكس رؤية جديدة فى تطوير المقرات لا تعتمد على المبانى الإنشائية فقط، بما يخلق هوية موحدة لكل المقرات، موضحًا أن هناك اهتمامًا متزايدًا بمحافظات الصعيد التى تحتاج إلى هذا التطوير، وأن مشروع دار المحفوظات بجنوب سيناء، يرتكز على منظومة متطورة تُوفر أرشيفًا مركزيًا يُعد بمثابة «دار وثائق» لكل ما يخص المواطنين، بما فى ذلك المستندات المتعلقة بالأطيان الزراعية.

أكد أنور فوزى، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، بدأنا برنامجًا لافتتاح مقار لمأموريات الضرائب العقارية بكل مدينة بجنوب سيناء، بالتعاون المثمر مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، سواءً بتطوير المقرات القائمة، أو إنشاء مقرات جديدة، فهناك مقر بنويبع، وطور سيناء، ودهب، وشرم الشيخ، إضافة إلى مكتب طابا، ونستهدف أن يكون لدينا مقار للمأموريات فى كل من: رأس سدر، وسانت كاترين، وأبو زنيم، وأبو رديس؛ من أجل التيسير على المكلفين بسداد الضرائب العقارية، والموظفين أيضًا، خاصة فى ظل تباعد المسافات بين المدن.

أوضح أحمد القط رئيس منطقة الضرائب العقارية بجنوب سيناء، أن هناك تنسيقًا مستدامًا مع رئيس المصلحة للإسراع بتطوير مقار الضرائب العقارية بشكل متكامل، فى إطار المشروع الطموح لرفع كفاءة البنية الأساسية والتكنولوجية بالمأموريات.

ولفت إلى التعاون الإيجابى مع محافظة جنوب سيناء، الذى يُعد أحد ثماره افتتاح مقر للضرائب العقارية بمدينة شرم الشيخ؛ بما يُسهم فى التيسير على المواطنين والموظفين، على نحو يُساعد فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، واستيداء حق الدولة، وتعزيز الحوكمة.