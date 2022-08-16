المالية: إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل

قال دكتور محمد معيط، وزير المالية إنه استجابة لرغبة مجتمع الأعمال، سيكون هناك مشروع قانون أمام مجلس الوزراء قريبًا بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل، لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، ومنح مجلس الوزراء سلطة النظر في إعفاء بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل وفقًا لمتطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي.

دراسة الآليات التنفيذية الكفيلة بضمان عدم خصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل عن المنتج الواحد أكثر من مرة

ووجه الوزير المسئولين المختصين بمصلحة الضرائب بدراسة الآليات التنفيذية الكفيلة بضمان عدم خصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل عن المنتج الواحد أكثر من مرة، بمراعاة تعدد شركات المجموعة الواحدة المنتجة للسلعة.

جاء ذلك خلال لقاء للوزير مع المهندس أحمد السويدى رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إلكتريك والوفد المرافق له بحضور كل من الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة، واللواء أحمد الشريف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبي، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، ورشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.