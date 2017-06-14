المالية: إعادة تشكيل لجان فض المنازعات الضريبية بعد تقييمها

مها أبوودن:قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن الوزارة أعادت تشكيل لجان فض المنازعات الضريبية منذ أيام، بعد تقييم أدائها، وهو ماكان معلنا منذ اليوم الأول لتشكيلها.وأصدر وزير المالية، القرار رقم 161 لسنة 2017، بإعادة تشكيل بعض لجان إنهاء المنازعات الضريبية واختصاصاتها، ومقارها والذى أوردته

مها أبوودن:

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن الوزارة أعادت تشكيل لجان فض المنازعات الضريبية منذ أيام، بعد تقييم أدائها، وهو ماكان معلنا منذ اليوم الأول لتشكيلها.

وأصدر وزير المالية، القرار رقم 161 لسنة 2017، بإعادة تشكيل بعض لجان إنهاء المنازعات الضريبية واختصاصاتها، ومقارها والذى أوردته جريدة الوقائع المصرية فى عدد 10يونيو الحالى.

ونص القرار على إعادة تشكيل بعض لجان إنهاء المنازعات الضريبية «دخل، مبيعات، قيمة مضافة»، واختصاصات ومقار كل منها، الصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 389 لسنة 2016 وتعديلاته.

وشكل «الجارحى» لجان المنازعات الضريبية، والتى تضم لجنتين بمصلحة الضرائب بالقاهرة، ومصلحة المبيعات، و4 لجان للقيمة المضافة.

وأكد «المنير» أن عددا من لجان فض المنازعات الخاصة بضرائب الدخل، تم تغيير رؤسائها أو أعضائها بعد إعادة التقييم، إما لقصور فى الأداء أوبناءعلى طلب من أعضائها.

وكشف أنه تم دمج لجان فض المنازعات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وتقليص عددها من 10 لجان إلى 4 فقط، لارتفاع تكاليف نفقاتها وقلة المستفيدين منها، إذ لم تتخط أعداد الحالات المقدمة لبعضها أصابع اليد الواحدة.

وأوضح أن عدد اللجان الخاصة بضريبة الدخل، لم يتغير، وما تم فقط هو تغيير أعضائها.

وأكد أن الوزارة أعلنت منذ اليوم الأول لتشكيل اللجان، أنها ستقوم كل فترة بإعادة تقييم أدائها، بهدف الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة لتطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية وهو ماتم فعليا.

وكانت «المالية»، أعلنت انتهاء لجان إنهاء المنازعات الضريبية، بأكثر من 450 نزاعاً بين مصلحة الضرائب المصرية، والممولين تطبيقا لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية، رقم 79 لسنة 2016، وهو ما سمح بالتوصل إلى اتفاقيات لتسوية منازعات ضريبية والاتفاق على ضرائب نهائية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.

وفى شأن آخر، كشف «المنير» عن كواليس الاجتماع الدولى لمنظمة دول مجلس التعاون الاقتصادى والتنمية والذى وقعت فيه مصر على اتفاقية مكافحة التهرب الضريبى، ونقل الأرباح، مشيرا إلى أن مصر هى الدولة العربية الرائدة فى هذا المجال، لأنها الأولى التى وقعت على هذا الاتفاق بالأحرف الأولى فى مايو من العام الماضى.

ووقَّعت مصر، فى 7 يونيو الجارى، فى باريس، اتفاقية متعددة الأطراف فى مجال مكافحة التهرب الضريبى الدولى، ضمن خطتها للاستفادة من التجارب الدولية فى مجال السيطرة على عمليات نقل الأرباح والتلاعبات فى الوعاء الضريبى.

ووقع على الاتفاقية من الجانب المصرى، «المنير»، فى مقر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الـ«OECD» بباريس، بعد حضور الدورة السنوية لاجتماعات المنظمة.

ويعد التوقيع المصرى، بمثابة خطوة مهمة فى تحسين الآليات الخاصة بمكافحة التهرب، واستكمالًا للتوقيع بالأحرف الأُولى على الاتفاقية المعروفة باسم الـ«BEBS» والتى تحمل اختصارًا للأحرف الأولى من عبارة «Base Erosion and Profit Shifting».

وتضم الاتفاقية متعددة الأطراف حتى الآن 67 دولة، بينها مصر والكويت.

جدير بالذكر أن مصر هى الدولة الأولى عربيًّا التى وقّعت هذا الاتفاق بالأحرف الأُولى فى مايو الماضى.

وأكد «المنير» أن الكويت قررت الانضمام للاتفاقية المعروفة باسم «الببس» قبل موعد انعقاد الدورة بأيام قليلة، مشيرا إلى احتمال انضمام دول عربية أخرى إلى الاتفاقية خلال دورة الانعقاد فى نوفمبر المقبل، وعلى رأسها السعودية والإمارات.

وقال إن الاتفاقية تضم عددا من الدول الأفريقية والأوروبية، مشيرا إلى أن مصر عادت إلى دورها الريادى فى مجال الضرائب بعد انضمامها لتلك الاتفاقية.