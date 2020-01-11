اقتصاد وأسواق

المالية: إعادة النظر في بدل انتقال العاملين وتوفير متطلبات العمل

شباب ضرائب الاسكندرية: ننفق لشراء الأوراق والأقلام
منى عبدالباري 7:10 م, السبت, 11 يناير 20 7:10 م, السبت, 11 يناير 20

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كشف وزير المالية دكتور محمد معيط إن الوزارة قررت إعادة النظر فى بدل الانتقال، وتوفير متطلبات العمل من الأدوات الكتابية  لموظفي مصلحة الضرائب.

شباب ضرائب الاسكندرية: ننفق لشراء الأوراق والأقلام

وقال وزير المالية خلال اجتماعا عقده مع قيادات المصلحة، اليوم السبت، إنه التقى منذ فترة ببعض شباب العاملين بمصلحة الضرائب بالإسكندرية فقالوا له: «أننا قد ننفق أحيانًا لشراء بعض الأوراق والأقلام في حالة نقصها أو عدم توافرها، وندفع تكلفة المواصلات من جيوبنا أكثر من بدل الانتقال الذي نحصل عليه في الخروج لفحص الشركات؛ علشان بنحب الشغل يمشي ولا يتأخر».

وأكد أن هذه هي الروح السائدة بين جموع العاملين الشرفاء بالضرائب، وأنه تقديرًا لذلك الموقف المخلص قرر آنذاك إعادة النظر فى بدل الانتقال، وتوفير متطلبات العمل من الأدوات الكتابية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده معيط مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية الأيام الماضية عقب إعلان هيئة الرقابة الإدارية القبض على عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة، وتردد أنباء حول القبض على المستشار أسامة هيكل مستشار وزير المالية لشؤون المنازعات الضريبية.

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بقلم منى عبدالباري

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