المالية : إطلاق منظومة الإيصال الإلكترونى قريبا

قال وزير المالية دكتور محمد معيط إنه سيتم إطلاق منظومة الإيصال الإلكترونى (B2C ) والذي يرصد التعاملات بين الشركات والمستهلكين مباشرة، قريبًا، وسيكون تحدى كبير وخطوة مهمة وصعبة لضم الإقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية وإستيداء مستحقات الدولة ،و ستكون مرحلة…

قال وزير المالية دكتور محمد معيط إنه سيتم إطلاق منظومة الإيصال الإلكترونى (B2C ) والذي يرصد التعاملات بين الشركات والمستهلكين مباشرة، قريبًا، وسيكون تحدى كبير وخطوة مهمة وصعبة لضم الإقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية وإستيداء مستحقات الدولة ،و ستكون مرحلة مهمة وكبيرة.

وأكد الوزير أن مصلحة الضرائب المصرية تشهد مشروعات تطوير متعددة منها مشروع ميكنة كافة الإجراءات الضريبية والذى يعد مشروعًا ضخمًا ، حيث يتم ميكنة كافة الإجراءات للقضاء على ماهو مشاع عن الضرائب من وجود تقديرات جزافية .

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الدكتور ” محمد معيط وزير المالية ” فى الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع جامعة القاهرة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، وذلك تحت رعايته ، ورعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، بحضور الدكتورمحمد سامى نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورجمال محمد شحاته عميد كلية التجارة – جامعة القاهرة ، والدكتورة ريم عصام بدير مدير وحدة الفعاليات والتسويق بوكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أدار الندوة الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان الطعن.

وأعرب وزير المالية خلال كلمته عن سعادته بهذه الندوة التى تم عقدها بالتعاون مع جامعة القاهرة ، وإلقاء الضوء خلالها على ما يتم إنجازه والإستماع وتبادل الرأى والإستفادة من جميع الأفكار التى يتم طرحها ، وخاصة أن موضوع الندوة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية والذي يعد مشروعًا فى غاية الأهمية .

وفى سياق متصل قال ” وزير المالية ” أفتخر بكونى إبن جامعة القاهرة هذا الكيان العملاق ، شرف لى أني تعلمت بكلية التجارة جامعة القاهرة فهى بيتى ، ولها ولمصر الفضل علينا جميعًا ، حيث قامت بتوفير التمويل اللازم لإستكمال دراستنا داخل مصر وخارجها ، وشرف لنا أن نساهم بعلمنا وجهدنا فى تحديث ورفع كفاءة وخدمة الدولة ، وأحمد الله على أن منحنى الفرصة لخدمة جامعتى وبلدى ، مضيفًا أن العمل الجماعى والعمل بروح الفريق يساعد فى تحقيق الإنجازات ، وتوجه برسالة إلى طلاب الجامعة بضرورة الإجتهاد والإخلاص فى العمل قائلًا ” إن الله لايضيع أجر من أحسن عملًا ” ، مضيفًا أن هناك مسئولية علي سفراء الجامعة وسفراء كلية التجارة فى نقل خبراتهم العملية إلى زملائنا والطلاب فى الجامعة للإستفادة منها ليستطيعوا الجمع بين الخبرة الأكاديمية ، والخبرة العملية .

وأكد ” وزير المالية ” أن الله منح مصر رئيسًا مخلصًا بكل وقته وجهده ، مشيدًا بالشعب المصرى العظيم الذى تحمل الصعوبات .