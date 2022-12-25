«المالية»: إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة «توحيد ضريبة الأجور والمرتبات» منذ 15 ديسمبر

قال ” رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية “إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بالإسراع من ميكنة المنظومة الضريبية لتتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي ، فإن مصلحة الضرائب تقوم بتنفيذ عدد من مشروعات الميكنة والتطوير بشكل متواز ، حتى يتم الانتهاء منها فى وقت قياسي ، لافتًا إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات تُعد أحدث مشروع تعمل المصلحة على تنفيذه حاليًا ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي إلكترونيًا ، مشيرا إلى أنه تم اطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات منذ 15 ديسمبر 2022 على عدد محدود من الشركات.

في إطار مشروعات الميكنة التي تقوم بها المصلحة

وأوضح ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن تطبيق منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يحقق العديد من الفوائد للممولين تتمثل في تسهيل إجراءات احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بالإضافة إلى ضمان الاحتساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة في مصر، والتحقق من صحة عناصر وبنود الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات ، وسهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة ، مضيفًا أن المنظومة تساعد أيضا في تسهيل عمليات مراجعة المحاسبين القانونيين والمراجعين الماليين لأغراض إعداد القوائم المالية ، وتحسين شفافية البيانات للاستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار من جانب الممول ، وكذلك مساعدة الممول على إعداد تقارير وتحليل سريع ودقيق لغرض دعم اتخاذ القرار.

وأكد ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” على حرص المصلحة على تقديم الوعي الضريبي والدعم الفني للممولين ، وذلك لكل مشروعات التطوير والميكنة التي تطبقها المصلحة ، وذلك تيسيرًا عليهم للالتزام بهذه المشروعات ، لافتًا إلى قيام المصلحة بتنظيم ندوة تعريفية بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات ، للشركات المشاركة في التشغيل التجريبي للمنظومة ، كما قامت بتنظيم ورشة عمل فنية لاستعراض نموذج الاحتساب الشهري ، وورشة عمل فنية لاستعراض إجراءات التكامل مع منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وشرح ملف (sdk) الخاص بها ( آليات التكامل مع المنظومة ) ، والذي يوضح الخطوات التي ستساعد الممولين على استخدام المنظومة بسهولة من خلال التكامل مع النظام الأساسي لحساب المرتبات لديهم .

ومن الجدير بالذكر أنه تم خلال الندوة التعريفية وورش العمل الفنية التى تم عقدها للممولين المشاركين في مرحلة التشغيل الجريبي للمنظومة ، وتوضيح أهداف المنظومة والفوائد التي ستعود على الممولين من تطبيق المنظومة على المدى القصير وعلى المدى الطويل ، وكذلك تم شرح متطلبات العمل الخاصة بهم خلال هذه المرحلة مثل بيانات أساسية وبيانات تأمينية عن الموظف ، وبيانات الاستحقاقات وبيانات الإعفاءات ، وكذلك تم شرح دورات العمل الرئيسية الموجودة بالمنظومة ، مضيفا أن مصلحة الضرائب قامت بنشر التسجيل الخاص بالندوة التعريفية التي تم تم عقدها عن المنظومة على موقع مصلحة الضرائب المصرية على ” دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة المرتبات والأجور ” على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

وأشار ” مختار توفيق ” إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتقديم الدعم الفني اللازم وكافة وسائل المساعدة للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة لمساعدتهم في التكامل معها بكل سهولة ويسر.