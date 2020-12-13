اقتصاد وأسواق

المالية: إحباط 3283 عملية تهريب برسوم وغرامات 483 مليون جنيه خلال شهرين

خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين
منى عبدالباري 11:52 ص, الأحد, 13 ديسمبر 20 11:52 ص, الأحد, 13 ديسمبر 20

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تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة؛ أشار إلى أنه تم إحباط 3283 عملية تهريب خلال الفترة من أول سبتمبر حتى نهاية أكتوبر الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة عن هذه العمليات بلغت 483.611 مليون جنيه.

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ووفقا للتقرير فقد تم تحرير 1696 محضر تهرب جمركي، يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 21.614 مليون جنيه، و49 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب المواد المخدرة، والمنشطات وصلت قيمة المستحق عليها لنحو 55.952 مليون جنيه.

كما تم تحرير 33 محضرًا للتهرب يتعلق بأجهزة لاسلكية وأجهزة استقبال، والأسلحة والذخائر، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 879 ألف جنيه.

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وأوضح التقرير، أن المحاضر شملت أيضًا 125 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب الملابس الجاهزة، والأدوية، والخمور، وأجهزة المحمول، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 72.616 مليون جنيه، كما تم تحرير 219 محضرًا تهرب يتعلق بالسجائر، ومستحضرات تجميل وصلت قيمة المستحق عليها لحوالى 108.784 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 143 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب أصناف متنوعة، والسلع المرفوضة رقابيًا، بلغت مستحقاتها نحو 125.656 مليون جنيه.

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وأضاف أنه تم تحرير 261 محضرًا يتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة، والمناطق الحرة، والسيارات وقطع الغيار، ومخالفة الصادر، بلغت مستحقاتها نحو 92 مليون جنيه، موضحًا أنه تم تحرير 3 محاضر لمشغولات ذهبية وفضية بلغت مستحقاتها نحو 32 ألف جنيه.

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بقلم منى عبدالباري

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