اقتصاد وأسواق

المالية : إتمام أول طرح للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار

توجه حصيلتها إلى مشروعات صديقة للبيئة
منى عبدالباري 11:34 ص, الأربعاء, 30 سبتمبر 20 11:34 ص, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة المالية إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات بعائد ٥,٢٥٠٪، توجه حصيلتها لتمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠»، التى تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.

اقرأ أيضا  80 شركة تستعد للمشاركة فى ممارسة توريد الأرز لـ«السلع التموينية»

توجه حصيلتها إلى مشروعات صديقة للبيئة

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا جدًا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن «٥٠٠ مليون دولار» بما يعادل ٧,٤ مرة، وتخطت «الحجم المقبول ٧٥٠ مليون دولار» بما يعادل ٥ مرات.

ولفت الى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط بنسب: ٤٧٪، ٤١٪، ٦٪، ٦٪، على التوالي، مع مديري الأصول، وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار، والبنوك التي تمثل: ٧٧٪، ٩٪، ٨٪، الذين يصنفون بالمستثمرين ذى الجودة العالية وذلك لاحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل مما يؤدى إلى الحد من التذبذب في الأسعار.

اقرأ أيضا  المالية: تحويل 28 ألف بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى «ميزة»

وأوضح الوزير أن الاكتتاب القوى جدًا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة الذي وصل لأكثر من ٣,٧ مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو ٥٠ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح؛ بما يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة فى تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر.

اقرأ أيضا  50 ألف فدان للبطاطس فى العروة الصيفية المبكرة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

المالية: اتفاق مع البنك الدولي لمساعدة مصر فنيا في استثمار حصيلة السندات الخضراء

منى عبدالباري 11:49 ص, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

المالية : تحويل 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى «ميزة»

منى عبدالباري 2:45 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

المالية: تحويل 28 ألف بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى «ميزة»

منى عبدالباري 11:05 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

السلاسل التجارية المشاركة : «ما يغلاش عليك» جاءت في الوقت المناسب لمواجهة ركود السوق

منى عبدالباري 11:29 ص, الأثنين, 28 سبتمبر 20

المالية: باب المشاركة مازال مفتوحًا للسلاسل التجارية في «مايغلاش عليك»

منى عبدالباري 10:41 ص, الأثنين, 28 سبتمبر 20

الضرائب : إلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم الإقرارات الضريبية إليكترونيا بداية يناير 2021

منى عبدالباري 12:30 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20