المالية: أول طرح للسندات الخضراء بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام

أكد وزير المالية د.محمد معيط، أن الوزارة ستطرح أول إصدار للسندات الخضراء بنحو 500 مليون دولار، قبل نهاية العام الجارى، مرجحاً تخصيص إصدار لهذا النوع من أدوات التمويل سنوياً، على غرار السندات الدولية، ويتوقف ذلك على عملية الإدارة وتوقيت الطرح، ومدى الحاجة إليه.

وأكد معيط فى تصريحات خاصة على هامش مؤتمر أقامته وزارة المالية الثلاثاء الماضي، أنه سيتم توجيه حصيلة الطرح لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، مثل إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، ومشروعات تدعم البيئة، وأبرزها قطار المونوريل، مشيراً إلى أن الوزارات ذات الصلة هى البيئة، والتخطيط، والنقل، والكهرباء.

ولفت إلى أن وزارة المالية قامت بمخاطبة عدد من الجهات الداخلية والخارجية، أبرزها بنوك أجنبية وعربية ودولية ومحلية، وأبدت اهتمام كبير بالطرح.

كانت وزارة المالية أعلنت فى وقت سابق من العام الحالي أنها اختارت 4 بنوك استثمار دولية لإدارة طرح السندات الخضراء، وهى كريدى أجريكول، وسيتى بنك، ودويتشه بنك، وHSBC، وذلك من بين 17 عرضاً من بنوك دولية واستثمارية تقدمت لمناقصة عالمية للقيام بدور الترويج لإصدار السندات الخضراء، كما أعلنت الوزارة وقتها توكيل كريدى أجريكول وHSBC مستشارين للطرح.

وأجاب وزير المالية حول اقتراب الوزارة من إصدار أول طرح للصكوك قائلاً إنه لا يمكن إتمام ذلك قبل موافقة مجلس النواب على قانون الصكوك، والذى ما يزال فى مرحلة الدراسة بمجلس الوزراء.

وكان معيط قال فى وقت سابق إن وزارته تدرس طرح صكوك إسلامية، وسندات خضراء، وذات عائد متغير.

واستبعد تنفيذ طرح جديد للسندات الدولية قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن البت فى الأمر يتطلب إجراء مشاورات عديدة مع أجهزة الدولة والبنوك والأسواق الدولية، فضلاً عن أن آخر طرح كان فى مايو الماضى.

وكانت وزارة المالية أعلنت فى مايو الماضي، أنها نفذت أكبر طرح للسندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار، بهدف توفير جزء من احتياجات السنة المالية الجارية.

وجاء الإصدار على 3 شرائح (4 و12 و30 سنة) وبقيم بلغت 1.25 مليار دولار، و1.75 مليار دولار، و2 مليار دولار على التوالى.