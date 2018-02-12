المالية: أنهينا مرحلة matching باتفاقية التهرب الضريبي الدولي

منذ أسبوعين مها أبوودنكشف عمرو المنير، نائب وزير المالية عن أن وزارته أنهت منذ أسبوعين، مرحلة الـ( matching) فى اتفاقية التهرب الضريبى الدولى التى وقعتها مصر العام الماضى مع دول الـ BEBS وهى الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة نقل الأرباح وتآكل الوعاء الضريبى .وقال المنير إن هذه المرحل

منذ أسبوعين



مها أبوودن

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية عن أن وزارته أنهت منذ أسبوعين، مرحلة الـ( matching) فى اتفاقية التهرب الضريبى الدولى التى وقعتها مصر العام الماضى مع دول الـ BEBS وهى الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة نقل الأرباح وتآكل الوعاء الضريبى .

وقال المنير إن هذه المرحلة كشفت وجود تناغم واتفاق بين مصر و 30 دولة من دول الـ BEBS , مما يعنى أنه لولا تلك الاتفاقية لكان على مصر أن توقع 30 اتفاقية ثنائية مع هذه الدول .

وأكد المنير أن مصر من أوائل الدول العربية التى وقعت على هذه الاتفاقية الهامة التى ترعاها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD ،وتهدف إلى مكافحة التخطيط الضريبى الدولى.