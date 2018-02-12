اقتصاد وأسواق

المالية: أنهينا مرحلة matching باتفاقية التهرب الضريبي الدولي

منذ أسبوعين مها أبوودنكشف عمرو المنير، نائب وزير المالية عن أن وزارته أنهت منذ أسبوعين، مرحلة الـ( matching) فى اتفاقية التهرب الضريبى الدولى التى وقعتها مصر العام الماضى مع دول الـ BEBS  وهى الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة نقل الأرباح وتآكل الوعاء الضريبى .وقال المنير إن هذه المرحل
12 فبراير، 2018 12 فبراير، 2018

شارك الخبر مع أصدقائك

منذ أسبوعين 

مها أبوودن

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية عن أن وزارته أنهت منذ أسبوعين، مرحلة الـ( matching) فى اتفاقية التهرب الضريبى الدولى التى وقعتها مصر العام الماضى مع دول الـ BEBS  وهى الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة نقل الأرباح وتآكل الوعاء الضريبى .

وقال المنير إن هذه المرحلة كشفت وجود تناغم واتفاق بين مصر و 30 دولة من دول الـ BEBS , مما يعنى أنه لولا تلك الاتفاقية لكان على مصر أن توقع 30 اتفاقية ثنائية مع هذه الدول .

وأكد المنير أن مصر من أوائل الدول العربية التى وقعت على هذه الاتفاقية الهامة التى ترعاها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD ،وتهدف إلى مكافحة التخطيط الضريبى الدولى.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً