الماكو توقع عقدا مع المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 390 مليون جنيه

قالت شركة النصر لصناعة المحولات – الماكو، إنها ستوقع غدا الإثنين، عقدا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوريد 56 محول قوى بقدرة 40 ميجا بمبلغ 390.8 مليون جنيه.

وحققت الشركة أرباحا 37.3 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة المنتهية فىى سبتمبر الماضى، مقابل 27.6 مليون جنيه للفترة المقارنة من العام السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 375.6 مليون جنيه، مقابل 354.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وصرفت الشركة فى أغسطس الماضى توزيعا نقديا على المساهمين بواقع 0.10 جنيه للسهم، بإجمالي توزيعات 3.9 مليون جنيه.

و يبلغ رأسمال الشركة 39.8 مليون جنيه، موزعا على 39.8 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

