الماشية والقمح والصويا أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط، خلال الأسبوع الماضي، عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل إلى الميناء 67 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 69 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” ‘ن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 263 سفينة.

وأشار إلى أن

استقبل 68103 أطنان قمح، و37579 طن ذرة، و3100 طن زيت طعام، و15193 رأس ماشية حية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن بلغ 4726 طن، و2602 طن بسلة، و20066 طن عدس، و14157 طن فول.

كما استقبل الميناء أيضًا 5492 طن حديد، و19991 طن خردة، و7349 طن خشب زان، و16237 طن صويا، و24072 طن صويا صب، و3000 طن كسب فول صويا، و5500 طن فول صويا صب، و381 طن فول صويا معبأ، و570 طن صويا معبأ، و256 طن بذور كتان.

وفي السياق نفسه استقبل ميناء دمياط السفينة (LUGANO) القادمة من روسيا، وعلى متنها 57750 طن قمح، لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم جزر مارشال.

وأوضح المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 25838 طن يوريا، و27956 طن يوريا صب، و1532 طن يوريا معبأ، و11211 طن رمل.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 41991 طن بضائع متنوعة، و667 طن أسمنت، و73803 أطنان كلينكر، و3019 طن ملح معبأ، و11280 طن مولاس، و3732 طن صويا، و212 طن برتقال، و501 طن بودرة طفلة معبأ.

وعلى صعيد متصل، استقبل الميناء ناقلة الغاز المسال (BW CASSIA) التي ترفع علم سنغافورة، ويبلغ طولها 295 مترًا، وبعرض 46 مترًا، حيث قامت بتحميل 61 ألف طن غاز مسال.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5683 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1726 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 21051 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 13 سفينة.

وأضاف المركز أن يوم الجمعة كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 14 سفينة.