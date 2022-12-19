الماشية والقمح والذرة أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط، خلال الأسبوع الماضي، عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل إلى الميناء 60 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 58 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 209 سفن.

وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 52613 طن قمح، و45576 طن ذرة، و8638 رأس ماشية حية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن بلغ 2840 طنًّا، و4874 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضًا 25221 طن حديد، و34400 طن خردة، و9483 طن خشب زان، و10411 طن أبلاكاش، و9197 طن رخام، و246 طن حاويات، و13770 طن بضائع متنوعة، و60 طن جرارات.

وعلى صعيد متصل، استقبل ميناء دمياط، خلال الأسبوع الماضي، السفينة (REICA) القادمة من روسيا، وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة عَلم مصر ويبلغ طولها 225 م،

حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وتأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وأوضح المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة، مثل 84336 طن يوريا، و1112 طن رمل، و2372 طن رخام.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 19200 طن ملح، و62625 طن بضائع متنوعة، و40 رأس خيل، بإجمالي وزن بلغ 10 أطنان.

في السياق نفسه استقبل الميناء ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS EFESSOS) التي ترفع عَلَم اليونان ويبلغ طولها 294 مترًا؛ لتحميل شحنة 61 ألف طن غاز مسال.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3321 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2229 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 13338 حاوية مكافئة.

ولفت المركز إلى أن يومي السبت والخميس كانا أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 11 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن يوم الثلاثاء كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 14 سفينة.