الماشية والقمح والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 200 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأضاف المركز الاعلامي أن الميناء استقبل 53710 طن حديد و5500 طن برادة حديد و5639 طن خشب زان و14413 طن خشب و16336 طن أبلاكاش و12877 طن فول.

كما استقبل الميناء أيضا 87442 طن ذرة و119816 طن قمح و18016 طن خردة و400 طن زيت طعام و7741 طن صودا و81 طن جرارات و9340 رأس ماشية حية بإجمالي وزن يبلغ 2327 طن.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الاعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 88107 طن فوسفات و45880 طن يوريا و5400 طن صويا و285 طن بطاطس و55 طن بصل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 17540 طن رمل و223 طن طفلة رمل و858 طن خشب زان و1309 طن كحول و3800 طن داي أمونيوم و4400 طن برادة حديد.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 6232 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 4683 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 13467 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (رمان وبلح وبرتقال ويوسفي)، وخضروات (ملوخية وبامية وبسلة وبطاطس وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (بطاطا وجزر ونعناع وفول ولب وفول سوداني وكراوية وحمص وجوزة الطيب)، حيث يتم تصديرهم إلى الأردن وإيطاليا وبلجيكا والسعودية وأمريكا وروسيا وأوكرانيا وساحل العاج وكرواتيا والمغرب والجزائر وباكستان وهونج كونج وفرنسا وغيرهم من الدول.

الجدير بالذكر أن يوم الأربعاء كان أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، حيث بلغ العدد 35 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.