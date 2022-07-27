الماشية والفول والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط، خلال الأسبوع الماضي، عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل إلى الميناء 41 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 44 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 134 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 9600 طن ذرة، و3223 طن أرز، و6700 طن عدس، و16999 طن فول، و5000 طن زيت طعام، و1843 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 647 طنًّا.

كما استقبل الميناء أيضًا 41005 أطنان حديد، و46451 طن خردة، و266 طن خشب زان، و40200 طن أبلاكاش، يضاف إلى ما سبق 1436 طن معدات.

وأوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 7966 طن يوريا، و6339 طن سماد.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 4014 طن رمل، و13750 طن بضائع متنوعة، و6600 طن علف بنجر.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط استقبل، خلال الأسبوع الماضي، ناقلة الغاز المسال (GLOBAL ENERGY) التي ترفع علَم جزر مارشال، ويبلغ طولها 295 مترًا، وبعرض 46 مترًا، حيث قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالى 66 ألف طن من الغاز المُسال.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 2439 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1236 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 9258 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن يوم الجمعة كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 10 سفن.

وأضاف المركز الإعلامي أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 11 سفينة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.