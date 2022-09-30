الماشية والسكر والذرة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 70 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 71 سفينة حاويات وبضائع عامة، وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 178 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 61433 طن قمح و115000 طن ذرة و11521 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 3161 طن و5775 طن زيت طعام و27000 طن سكر و5881 طن كسب دوار شمس.

كما استقبل الميناء أيضا 11394 طن حديد و49761 طن خردة و5687 طن خشب زان و3803 طن خشب و14929 طن أبلاكاش و40481 طن سلاج و15070 طن بضائع متنوعة.

وأوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 48284 طن يوريا و32950 طن ملح.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 8000 طن رمل و30034 طن بضائع متنوعة و1973 طن كحول و17283 طن أسمنت و906 طن أسمنت صب.

يذكر أن هيئة ميناء دمياط استقبلت خلال الأسبوع الماضي ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا، وذلك لتقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 62 الف طن من الغاز المسال.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3809 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1673 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 9413 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن يومي الثلاثاء والأربعاء كانا أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 12 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.