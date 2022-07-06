الماشية والسكر والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 67 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 62 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 200 سفينة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 4927 طن قمح و82405 طن ذرة و31692 طن سكر و9455 رأس ماشية حية بإجمالي وزن بلغ 928 طن.

كما استقبل الميناء أيضا 75917 طن حديد و29493 طن خردة و5012 طن خشب زان و2332 طن أبلاكاش و200 طن سلاج.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط استقبل خلال الأسبوع الماضي ناقلة الغاز المسال (CELSIUS CAROLINA) التي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 300 مترا وبعرض 46 مترا، وذلك لتقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 64 الف طن من الغاز المسال.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 29242 طن يوريا و11860 طن أسمنت و3000 طن صويا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 9300 طن رمل و142769 طن بضائع متنوعة و13031 طن علف بنجر.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 7232 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1622 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 14726 حاوية مكافئة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن يوم الجمعة كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 14 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 15 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.