الماشية والذرة والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 137 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأضاف المركز الاعلامي أن الميناء استقبل 7500 طن حديد و898 طن سلك حديد و3120 طن أبلاكاش و4596 طن فول و250 طن عدس و21114 طن نواتج و2680 طن نواتج ذرة و2620 رأس ماشية حية بإجمالي وزن بلغ 670 طن.

كما استقبل الميناء أيضا 104121 طن ذرة و32299 طن خردة و7555 طن زيت و5376 طن صودا و9044 طن كلوريد إيثيلين و16950 طن فول صويا و1600 طن كالسيوم فلوريد و1770 طن كربونات الصوديوم معبأ.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الاعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 53167 طن فوسفات و43642 طن يوريا و1445 طن كوارتز.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 8500 طن رمل و22450 طن مولاس.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4632 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 3022 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 9422 حاوية مكافئة.

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (مانجو وبطيخ وبرتقال ويوسفي ومندرين وبلح وفراولة)، وخضروات (ملوخية وبطاطس وبروكلي وخضار مشكل مجمد وبسلة)، وحاصلات زراعية (أرز وجزر وبطاطا وزيتون وقصب السكر وقطن وكتان وريحان وفلفل وفول سوداني وليمون وسمسم)، حيث يتم تصديرهم إلى لبنان والأردن وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وأوكرانيا وسريلانكا واليونان وسنغافورة وكرواتيا وبنجلاديش وماليزيا والمغرب والجزائر ومالطا والهند وهونج كونج وغيرهم من الدول.

يذكر أن يومي الأحد والثلاثاء كانا أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، حيث بلغ العدد 23 سفينة.

ويوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.