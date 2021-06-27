نقل وملاحة

الماشية والخشب والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

حركة الصادر من الحاويات بلغت 4198 حاوية مكافئة
محمود محسن 7:39 م, الأحد, 27 يونيو 21 7:39 م, الأحد, 27 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، واستقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 152 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وذكر المركز الاعلامي أن الميناء استقبل 725 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 137 طنًا، و938 طن زيت طعام، و13770 طن ذرة، و5000 طن ناتج حرق أفران، و84503 أطنان حبيبات حرق أفران صب.

كما استقبل الميناء 8283 طن خردة، و9271 طن أبلاكاش، و14118 طن كلوريد إيثيلين، و11492 طن حديد و3477 طن حديد كمر، و10573 طن خشب زان، و1254 طن سلفات صوديوم، و2758 طن سلفات صوديوم معبأ.

اقرأ أيضا  تنويه لعملاء مصر للطيران المسافرين من وإلى مطار دبي

وفي سياق متصل، أشار المركز إلى أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 50992 طن فوسفات، و22925 طن يوريا، و18400 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 10600 طن مولاس، و12500 طن ملح، و693 طن نترات، و5500 طن علف و3000 طن صويا، و12084 طن صاج.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4198 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1986 حاوية مكافئة، حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 12564 حاوية مكافئة.

اقرأ أيضا  ميناء دمياط يستقبل 17000 طن حبيبات حرق أفران صب ويُصدر 10500 طن يوريا

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (بلح وبطيخ وفراولة وعنب وبرتقال ويوسفي)، وخضروات (بسلة وبطاطس وفاصوليا وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (زيتون وطماطم وفلفل وبطاطا وفول وريحان وكتان ولب سوبر وعباد وأعشاب وخرشوف وبنجر وبرسيم وبصل وثوم وكراوية وسمسم وشمر وبردقوش وباذنجان)، حيث يتم تصديرهم إلى انجلترا وألمانيا والأردن وإسبانيا وأمريكا وسريلانكا واليونان وسنغافورة واندونيسيا والجزائر ومالطا والصين وفرنسا وغيرهم من الدول.

اقرأ أيضا  «مصر للطيران» تعلن عن هيكلة جديدة مع تقليص عدد شركاتها .. تعرف عليها

ولفت إلى أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، وبلغ العدد 26 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود محسن

ملف الكاتب محمود محسن

اقرأ أيضاً

«القاهرة» : رفع عدد كباري السيارات إلى 107 كباري و27 نفقا لتيسير حركة المرور

عصام عميرة 8:32 م, الأحد, 27 يونيو 21

بعد تسليمه للشركة الفرنسية.. تعرف على أسعار تذاكر مترو الخط الثالث

مدحت إسماعيل 5:40 م, الأحد, 27 يونيو 21

«نقل البرلمان» توافق على اتفاقية قرض لتحديث السكة الحديد بـ 145 مليون يورو

ياسمين فواز 5:27 م, الأحد, 27 يونيو 21

22 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أماني العزازي 2:22 م, الأحد, 27 يونيو 21

«MOT» تستعد لاستغلال 6 آلاف متر فى الاستثمار العقارى لصالح السكة الحديد

مدحت إسماعيل 8:22 ص, الأحد, 27 يونيو 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 27-6-2021

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الأحد, 27 يونيو 21