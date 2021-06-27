الماشية والخشب والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، واستقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 152 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وذكر المركز الاعلامي أن الميناء استقبل 725 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 137 طنًا، و938 طن زيت طعام، و13770 طن ذرة، و5000 طن ناتج حرق أفران، و84503 أطنان حبيبات حرق أفران صب.

كما استقبل الميناء 8283 طن خردة، و9271 طن أبلاكاش، و14118 طن كلوريد إيثيلين، و11492 طن حديد و3477 طن حديد كمر، و10573 طن خشب زان، و1254 طن سلفات صوديوم، و2758 طن سلفات صوديوم معبأ.

وفي سياق متصل، أشار المركز إلى أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 50992 طن فوسفات، و22925 طن يوريا، و18400 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 10600 طن مولاس، و12500 طن ملح، و693 طن نترات، و5500 طن علف و3000 طن صويا، و12084 طن صاج.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4198 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1986 حاوية مكافئة، حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 12564 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (بلح وبطيخ وفراولة وعنب وبرتقال ويوسفي)، وخضروات (بسلة وبطاطس وفاصوليا وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (زيتون وطماطم وفلفل وبطاطا وفول وريحان وكتان ولب سوبر وعباد وأعشاب وخرشوف وبنجر وبرسيم وبصل وثوم وكراوية وسمسم وشمر وبردقوش وباذنجان)، حيث يتم تصديرهم إلى انجلترا وألمانيا والأردن وإسبانيا وأمريكا وسريلانكا واليونان وسنغافورة واندونيسيا والجزائر ومالطا والصين وفرنسا وغيرهم من الدول.

ولفت إلى أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، وبلغ العدد 26 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.