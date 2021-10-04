الماشية والحديد والخشب أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، واستقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 186 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأوضح المركز أن الميناء استقبل 6282 رأس ماشية حية بإجمالي وزن بلغ 2977 طنا و75703 أطنان قمح، و37366 طن ذرة، و6615 طن فول صويا، و20113 طن نواتج.

كما استقبل الميناء 32123 طن حديد، و44225 طن خردة، و4691 طن خشب زان، و9600 طن أبلاكاش، و44000 طن ناتج حرق أفران و5000 طن خبث أفران.

وأشار إلى أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 73000 طن فوسفات، و8140 طن أسمنت، و15845 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 28500 طن مولاس، و15050 طن كسب فول صويا، و1503 أطنان نترات، و36656 طن يوريا.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5698 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2487 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 11080 حاوية مكافئة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (مانجو وفراولة)، وخضروات (ملوخية وسيانخ وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (زيتون وكتان وكركديه وسمسم ونعناع وأعشاب وليمون وفول مجروش وحبة البركة وفول سوداني)، حيث يتم تصديرهم إلى هولندا والأردن وبلجيكا واليونان وكرواتيا والهند وباكستان والجزائر وكوريا الجنوبية وهونج كونج ونيوزيلندا وفرنسا وغيرهم من الدول.

يشار إلى أن ميناء دمياط استقبل خلال الأسبوع الماضي ناقلة الغاز المسال (ARISTIDIS I) التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 299 مترا وبعرض 46 مترا، وذلك لتحميل شحنة تبلغ 70 الف طن من الغاز المسال. كما استقبل الميناء أيضا ناقلة الغاز المسال «HOEGH ESPERANZA» التى ترفع علم النرويج ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا، لتحميل شحنة تبلغ 71 الف طن من الغاز المسال. وتابع اللواء بحرى وليد عوض رئيس الميناء عملية دخول وتراكي السفينتين على الرصيف الخاص بالمحطة.