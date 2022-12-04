الماشية والحديد والخردة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 68 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 62 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 224 سفينة.

وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 61708 طن قمح و50559 طن ذرة و1290 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 353 طن و1702 طن حمص و6700 طن صويا و3000 طن كسب صويا و1200 طن عدس.

كما استقبل الميناء أيضا 27149 طن حديد و65458 طن خردة و1307 طن خشب زان و224 طن أبلاكاش و8439 طن رخام و42900 طن سلاج و6000 طن نواتج.

وأوضح المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 137687 طن يوريا و3657 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 2750 طن أسمنت و26858 طن أسمنت معبأ و78416 طن بضائع متنوعة.

وفي سياق متصل، استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الأسبوع. الماضي ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا لتحميل 64 ألف طن غاز مسال، بالإضافة إلى ناقلة الغاز المسال (HOEGH GIANT) التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا لتحميل 65 ألف طن غاز مسال.

وقال أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4754 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1242 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 9619 حاوية مكافئة.

ولفت المركز إلى أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 13 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن يوم الجمعة كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 13 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.