قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 112 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأوضح المركز أن الميناء استقبل 41902 طن قمح و30425 طن فول و45586 طن حديد و29201 طن خردة و2342 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1862 طن.

كما استقبل الميناء أيضا 3881 طن خشب زان و5959 طن كلوريد إيثيلين و31976 طن ذرة و 2400 طن زيت طعام.

ولفت المركز إلى أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 42968 طن فوسفات و14300 طن يوريا و6345 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 6100 طن كوارتز و691 طن نترات و2182 طن نترات أمونيوم و2000 طن مولاس و280 طن بصل.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3681 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1208 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 7384 حاوية مكافئة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (برتقال ويوسفي وجوافة)، وخضروات (ملوخية وبامية وبطاطس)، وحاصلات زراعية (طماطم وفلفل وخس وورق عنب وبطاطا وزيتون وكركديه وريحان وأعشاب وليمون وفول سوداني)، حيث يتم تصديرهم إلى هولندا وألمانيا وإيطاليا والإمارات والسعودية وأمريكا وغيرهم من الدول.

يذكر أن ميناء دمياط استقبل خلال الأسبوع الماضي ناقلة الغاز المسال (ELISA AQUILA) التي ترفع علم فرنسا، وذلك لتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 الف طن من الغاز المسال، بالإضافة إلى ناقلة الغاز المسال (GASLOG SAVANNAH) التي ترفع علم بريطانيا، لتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 الف طن من الغاز المسال.

كما استقبل الميناء السفينة (MERCY) التي ترفع علم انتجوا، لتحميل شحنة من نترات الأمونيوم، علاوة على السفينة (MAY B) التي ترفع علم بنما، لتحميل شحنة من نترات الأمونيوم، فضلا عن السفينة (SAKHARA LOTUS) التي ترفع علم بنما، لتحميل شحنة من الميثانول.