الماشية الحية والقمح والسكر أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط إن الميناء شهد، خلال الأسبوع الماضي، نشاطًا كبيرًا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، لافتًا إلى أن الميناء تعامل مع 178 سفينة. وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 50408 أطنان قمح و125521 طن ذرة و6660 طن سلاج و29103 أطنان حديد و12566 طن حديد صاج و36470 طن خردة و8999 طن كلوريد.

كما استقبل الميناء أيضًا 8208 طن خشب زان و32009 طن أبلاكاش و31111 طن فول صويا و11586 طن رأس ماشية حية بإجمالي وزن بلغ 2836 طن و29690 طن سكر و1212 طن بسلة و1636 طن حمص.

وأضاف أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 54497 طن فوسفات و11500 طن يوريا و10093 طن رمل.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 13000 طن مولاس و2470 طن صويا و53442 طن ملح و9196 طن ملح صخري و6253 طن كوارتز و2890 طن فول صويا.

وتابع “حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (مانجو وبلح)، وخضراوات (بطاطس وخضار مشكل مجمد وبازلاء)،

وحاصلات زراعية (شطة وبطاطا وبقدونس وكركديه وزعتر وأعشاب وليمون وحبة البركة)، حيث يتم تصديرها إلى هولندا والأردن والبحرين وأمريكا والجزائر والبرازيل وغيرهم من الدول”.

يُذكر أن ميناء دمياط استقبل ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 294 مترًا، وبعرض 46 مترًا، لتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 الف طن من الغاز المسال.

وتابع اللواء بحرى وليد عوض، رئيس الميناء، عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجّه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

كما استقبل الميناء السفينة (MEDALTA ADVENTURER) التي ترفع علم جزر كيمان، ويبلغ طولها 175 مترًا، وبعرض 28 مترًا، لتحميل شحنة من الميثانول،

بالإضافة إلى استقباله السفينة (HICRI KAAN) التي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 120 مترًا، وبعرض 13 مترًا، لتفريغ شحنة من كلورايد الإيثيلين،

علاوة على السفينة (RHOURD AL HAMRA) التي ترفع علم الجزائر، ويبلغ طولها 156 مترًا، وبعرض 25 مترًا، لتفريغ شحنة من البروبان.