الماشية الحية والقمح والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط”، إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، واستقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 167 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأوضح المركز أن الميناء استقبل 33065 طن حديد، و17530 طن حديد بليت، و7139 طن حديد صاج، و12061 طن لفات حديد، و11140 طن خشب زان، و6200 طن كلوريد إيثيلين، و1719 طن سلفات صوديوم.

كما استقبل الميناء 30389 طن ذرة، و39499 طن قمح، و5417 طن زيت طعام، و17817 رأس ماشية حية، (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 4549 طن.

وذكر أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 39400 طن فوسفات، و20350 طن يوريا، و16374 طن رمل، و80 طن أبلاكاش، و1162 طن منتجات طبيعية.

كما قام الميناء بتصدير و3184 طن داي أمونيوم، و1500 طن نترات أمونيوم، و2700 طن مخلفات بنجر، و5000 طن علف بنجر، و13000 طن ملح، و7300 طن مولاس، و3300 كسب صويا.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3712 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1573 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 10898 حاوية مكافئة.

وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (عنب وبلح وبرتقال ويوسفي وفراولة)، وخضروات (ملوخية وبطاطس وفاصوليا وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (قطن وجزر وخس وبنجر وبصل وثوم وكركديه وحبة البركة وريحان وخرشوف وبقدونس وورق عنب وفلفل وبرسيم وزعتر وكزبرة وزيتون وشمر)، حيث يتم تصديرهم إلى هولندا ولبنان والأردن وإيطاليا وبلجيكا والسعودية وأمريكا واليونان وكرواتيا وبنجلاديش والمغرب وهونج كونج وفيتنام وفرنسا وتايوان وغيرهم من الدول.

ولفت المركز إلى أن أيام السبت والأحد والأربعاء كانوا أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، حيث بلغ العدد 26 سفينة.