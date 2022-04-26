استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 67 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 63 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 142 سفينة.

وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 49887 طن قمح و49224 طن حديد و39793 طن خردة و36500 طن فول صويا و10120 طن كلوريد إيثيلين.

كما استقبل الميناء أيضا 6008 طن خشب زان و8000 طن ذرة و5668 طن زيت طعام و880 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 3103 طن.

وأوضح أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 41416 طن فوسفات و11520 طن يوريا و6150 طن رمل و4800 طن رمل زجاجي و971 طن أسمنت و3003 طن أسمنت معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 2666 طن نترات أمونيا و693 طن نترات أمونيا معبأ و16100 طن مولاس و2887 طن علف بنجر و1400 طن داي أمونيوم و3650 طن فول صويا و550 طن كسب فول صويا.

وقال المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4120 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2377 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 11996 حاوية مكافئة.

وأضاف أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 15 سفينة، مشيرا إلى أن يوم الاثنين كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث وصل العدد إلى 12 سفينة.

يذكر أن ميناء دمياط استقبل خلال الفترة سالفة الذكر ناقلة الغاز المسال (GASLOG SANTIAGO) التي يبلغ طولها 285 مترا وبعرض 45 مترا، بالإضافة إلى ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) اليونانية، ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا، حيث قامت كل ناقلة بتحميل 60 ألف طن غاز مسال.

كما استقبل الميناء أيضا السفينة (ORIENTAL TULIP) البنمية، لتفريغ شحنة كلوريد ايثلين، علاوة على السفينة (MEDALTA ADVENTURER) لتحميل ميثانول، فضلا عن السفينة (VICTRESS) التي ترفع علم بنما، لتحميل نترات أمونيوم.