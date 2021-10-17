الماشية الحية والقمح والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي – ما عدا يوم الثلاثاء – نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 157 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأوضح المركز أن الميناء استقبل 9350 رأس ماشية حية بإجمالي وزن بلغ 3090 طن و108717 طن قمح و1200 طن ذرة و7105 طن حديد و31383 طن خردة و1651 طن هيدروكسيد الصوديوم.

كما استقبل الميناء أيضا 13680 طن أبلاكاش و8165 طن كلوريد إيثيلين و1884 طن صاج و12416 طن سكر و7329 طن فول و1500 طن كالسيوم فلوريد و1400 طن بسلة و3870 طن رخام و31000 طن سلاج.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 14200 طن فوسفات و36895 طن يوريا و14800 طن رمل و4820 طن صويا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 4087 طن أسمنت و26300 طن ملح و19710 طن مولاس و4400 طن كسب صويا و1380 نترات أمونيوم و3867 نترات و1448 طن فلوسبار.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4500 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2122 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 9519 حاوية مكافئة.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (فراولة ورمان)، وخضروات (ملوخية وبطاطس وفاصوليا وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (فلفل وبطاطا وزيتون وكتان وسمسم وينسون وريحان وبنجر وفول وليمون وخرشوف وقصب السكر وفول سوداني وبصل)، حيث يتم تصديرهم إلى انجلترا والأردن وبلجيكا وسريلانكا وباكستان وبنجلاديش ومالطا وهونج كونج ونيوزيلندا وفرنسا وغيرهم من الدول.

يذكر أن الميناء استقبل خلال الأسبوع الماضي ناقلة الغاز المسال «ARISTIDIS I» التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 299 مترا وبعرض 46 مترا، وذلك لتحميل شحنة تبلغ حوالى 72 الف طن من الغاز المسال. وتابع اللواء بحرى وليد عوض رئيس ميناء دمياط عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة.