الماشية الحية والقمح والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 180 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر، مؤكدا أن الميناء استقبل 4315 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1096 طن و118460 طن قمح و113930 طن ذرة و1263 طن سكر.

كما استقبل الميناء أيضا 4952 طن خشب زان و16200 طن أبلاكاش و25611 طن حديد و9501 طن خردة و6779 طن أنابيب و10542 طن نواتج تقطير.

وأشار المركز إلى أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 124020 طن فوسفات و22317 طن يوريا و12600 طن رمل و3204 طن نترات.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 2400 طن داي أمونيوم و7809 طن جبس بودرة و5870 طن كسب صويا و10000 طن مولاس.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5372 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2738 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 11438 حاوية مكافئة.

وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (تمر وعنب وفراولة ورمان)، وخضروات (ملوخية وبامية وبطاطس وفاصوليا وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (ورق عنب وطماطم وبطاطا وبقدونس وبردقوش وفلفل وزيتون وكراوية وكتان وسمسم وينسون وريحان وحلبة وفول وخرشوف وكرفس وحبة البركة وبصل وكزبرة وشمر وبرسيم)، حيث يتم تصديرهم إلى ألمانيا وهولندا والأردن وبلجيكا واليونان وكرواتيا والجزائر ومالطا وكوريا الجنوبية وفرنسا وغيرهم من الدول.

وذكر المركز أن يوم الأربعاء كان أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، حيث بلغ العدد 29 سفينة، فيما كان يومي الاثنين والخميس أقل الأيام بعدد 24 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.