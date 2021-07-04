الماشية الحية والذرة والعدس أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 145 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 3687 طن حديد و999 طن خشب زان و5012 طن زيت طعام و3500 طن حبيبات حرق أفران صب و5110 طن هيدروكسيد الصوديوم و2830 طن كالسيوم فلوريد.

كما استقبل الميناء أيضا 70676 طن ذرة و5563 طن خردة و20444 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 5155 طن و5829 طن صودا و11313 طن عدس و6000 طن كاولينا.

وعلى نفس الصعيد، ذكر أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 61905 طن فوسفات و44400 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 12480 طن مولاس و750 طن نترات و12850 طن رمل.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5581 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2680 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 11626 حاوية مكافئة.

وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (برتقال وفراولة وعنب ورمان وبلح)، وخضروات (ملوخية وبطاطس وبامية وبسلة وفاصوليا وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (ورق عنب وزيتون وريحان وكركديه وفول سوداني وفول أخضر وفلفل وأعشاب وبصل وينسون وسمسم وحبة البركة وخرشوف وزعتر وشمر وكتان ولب دوار الشمس وبقدونس وبرسيم وثوم)، حيث يتم تصديرهم إلى هولندا والأردن وإسبانيا وسريلانكا واليونان وسنغافورة وألمانيا وكرواتيا واندونيسيا وماليزيا والجزائر ومالطا والهند والصين وهونج كونج وفيتنام وفرنسا وغيرهم من الدول.

وأوضح أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، حيث بلغ العدد 26 سفينة، فيما كان يوم الاثنين أقل الأيام بعدد 17 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.