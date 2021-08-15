الماشية الحية والذرة والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 171 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن الميناء استقبل 3405 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 894 طن و105179 طن ذرة و16288 طن سكر و5026 طن خشب زان.

كما استقبل ميناء دمياط أيضا 25256 طن حديد و2564 طن مواسير و6160 طن كلوريد إيثيلين و23957 طن خردة و5011 طن هيدروكسيد الصوديوم و26513 طن ناتج حرق أفران.

وعلى صعيد متصل، لفت المركز إلى أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 40376 طن فوسفات و80656 طن يوريا و26823 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 5000 طن مخلفات بنجر و1503 طن نترات أمونيوم و4300 طن سماد و951 طن حديد و4082 طن حديد صاج.

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3419 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1913 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 11335 حاوية مكافئة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (مانجو وبرتقال عنب وفراولة ورمان)، وخضروات (بطاطس وفاصوليا وخضار مشكل مجمد وملوخية وبامية)، وحاصلات زراعية (بطاطا وأعشاب وكركديه وكتان وبقدونس وفلفل وورق عنب وفول سوداني وخرشوف وزيتون وبصل وليمون وشمر وريحان وحبة البركة وفول مجروش وبرسيم حجازي).

وأشار إلى أنهم سيتم تصديرهم إلى هولندا وألمانيا والأردن وبلجيكا وبولندا وسريلانكا وسنغافورة وكرواتيا وباكستان وماليزيا والجزائر ومالطا وهونج كونج وغيرهم من الدول.

وأضاف المركز أن أيام الاثنين والخميس والجمعة كانوا أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، حيث بلغ العدد 27 سفينة، فيما كان يوم السبت أقل الأيام بعدد 18 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.