الماشية الحية والذرة والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط، خلال الأسبوع الماضي، عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 64 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 61 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 187 سفينة.

ولفت المركز إلى أن الميناء استقبل 12577 طن فول، و121886 طن ذرة، و17317 رأس ماشية حية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن بلغ 4679 طن، و34928 طن فول صويا، و636 طن مواسير.

كما استقبل الميناء أيضًا 19754 طن حديد، و43753 طن خردة، و6453 طن خشب زان، و14797 طن أبلاكاش، و3448 طن كلوريد إيثيلين، و2964 طن عدس، و9814 طن بضائع متنوعة.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 21285 طن فوسفات، و52897 طن يوريا، و12629 طن أسمنت.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 9000 طن صويا، و21540 طن مولاس، و3220 طن رمل، و5085 طن رمل زجاجي، و16350 طن بضائع متنوعة، و12117 طن كوارتز.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4622 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1702 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 14071 حاوية مكافئة.

وأشار المركز إلى أن يوم الثلاثاء كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 13 سفينة.

وأوضح المركز أن أيام الثلاثاء والربعاء والخميس كانت أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 11 سفينة.

يُذكر أن ميناء دمياط استقبل، خلال الأسبوع الماضي، ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم قبرص، ويبلغ طولها 295 مترًا، وبعرض 46 مترًا، لتقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 ألف طن من الغاز المسال،

بالإضافة إلى ناقلة الغاز المسال (LA SEINE) التي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 300 متر، وبعرض 46 مترًا، لتقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 65 ألف طن من الغاز المسال،

علاوة على السفينة (FRIEDRICH) التي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 110 مترًا، وبعرض 18 مترًا، لتحميل شحنة من نترات الأمونيوم.