نقل وملاحة

الماشية الحية والذرة والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

الميناء تعامل مع 191 سفينة
محمود محسن 9:32 م, الأربعاء, 2 فبراير 22 9:32 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

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قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد، خلال الأسبوع الماضي، نشاطًا كبيرًا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحمَّلة بالسلع المختلفة، لافتًا إلى أن الميناء تعامل مع 191 سفينة.

وأضاف المركز أن الميناء استقبل 14589 طن قمح، و107688 طن ذرة، و67177 طن حديد، و700 طن خردة، و339 طن كلوريد الإيثيلين، و3101 طن كالسيوم فلوريد.

كما استقبل الميناء أيضًا 5555 طن خشب زان، و35006 أطنان أبلاكاش، و16909 أطنان رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 4837 طنًّا، و4000 طن فول صويا.

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وأشار إلى أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 6450 طن فوسفات، و8100 طن يوريا، و9635 طن رمل.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 720 طن مولاس، و13683 طن ملح، و9000 طن أسمنت، و2900 صويا، و1500 طن نترات أمونيوم، و1851 طن كحول.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4487 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2377 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 11038 حاوية مكافئة.

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وذكر أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (مانجو وفراولة ومندرين وجريب فروت)، وخضراوات (ملوخية وبامية وبطاطس وبازلاء)، وحاصلات زراعية (قطن وفلفل وخس وبطاطا وبقدونس وزيتون وقصب وأعشاب وليمون وخرشوف وبصل وكزبرة)، حيث يتم تصديرها إلى ألمانيا والأردن وإسبانيا وبلجيكا والإمارات والسودان والمغرب والجزائر وفرنسا وغيرها من الدول.

يشار إلى أن ميناء دمياط استقبل، خلال الأسبوع الماضي، ناقلة الغاز المسال (GASLOG SAVANNAH) التى ترفع علَم بريطانيا، ويبلغ طولها 285 مترًا، وبعرض 43 مترًا؛ وذلك لتقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 66 ألف طن من الغاز المُسال.

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كما استقبل الميناء أيضًا السفينة (MAY B) التى ترفع علَم بنما، ويبلغ طولها 78 مترًا، وبعرض 12 مترًا، لتقوم بتحميل شحنة من نترات الأمونيوم المعبّأ، بالإضافة إلى السفينة (YM JUPITER) التى ترفع علَم مالطا، ويبلغ طولها 148 مترًا، وبعرض 22 مترًا، لتقوم بتحميل شحنة من الكحول.

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